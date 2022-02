Esther López pudo tardar horas en sufrir un shock hipovolémico tras caer golpeada en la cuneta

Si hubo un homicidio imprudente con fuga y denegación de socorro (sería raro que el golpe no hiciera parar al vehículo, incluso es raro que no se encontraran frenada), o si fue intencionado y por lo tanto están ante un asesinato. Lo que está claro es que Esther pudo tardar horas en sufrir un shock hipovolémico, con una hemorragia interna por las lesiones, con rotura de bazo entre otras, y las temperaturas bajo cero de la madrugada. Y lo que se desprende de esos datos es más revelador. Esther podía haberse salvado si hubiera sido auxiliada tras el atropello. También si la hubieran encontrado esa mañana en la cuneta. Las lesiones internas que sufrió aparentemente y a falta de algunos informes complementarios de la autopsia como el toxicológico, no parecen mortales.