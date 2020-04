Qué se podrá hacer y cuándo en el plan de la desescalada

¿Cuándo podré salir a hacer deporte a la calle?

¿Podré moverme de mi provincia a mi segunda residencia en otra provincia?

No. Hasta que no hasta que se produzca el final de la desescalada. La libre movilidad de los ciudadanos entre provincias solo se permitirá a partir de la fase de "nueva normalidad", es decir, como pronto, a finales de junio.

¿Podré moverme dentro de mi propia provincia?

¿Puedo ir a ver a mis padres o a mi familia o a casa de un amigo dentro de la misma provincia si no viven conmigo?

En cuanto a las visitas a domicilios de familiares y amigos, el presidente ha especificado que este tipo de desplazamientos no están contemplados en "la primera fase o fase cero". "Solo se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o de un familiar. En función de la fase e la que estemos se podrá hacer, o no. En la primera fase, o en la fase cero, lógicamente no está contemplado", ha asegurado.