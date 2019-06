La 'generación sándwich' no puede más con el estrés

La generación sándwich, un sector clave

Así lo refleja el último informe de Cigna, el ‘Cigna 360 Wellbeing Survey 2019’ , que, analizando los, entre las que se encuentra, pone el foco en estos individuos en tanto en que, además,siendo undentro delde cada país. Básicamente, porque por la franja de edad en la que se sitúan no solo disponen de las capacidades y lapara desarrollar sussino que, además, cuentan en la mayoría de los casos con unaque les hace aún másy en las actividades que desempeñan.

Sin embargo, y he aquí el quid de la cuestión, todo ese valor y todo ese potencial se encuentra diariamente mermado y eclipsado por ese problema universal al que llamamos estrés.

El estrés, un enemigo cada vez más difícil de derrotar

El 88% está estresado y para el 14% ese estrés es inmanejable

Vivir sin seguridad financiera

Las cifras de España: 9 de cada 10 sufren estrés en el trabajo

El síndrome del trabajador quemado, fruto de un “estrés crónico”

No en vano, ha sido la propia Organización Mundial de la Salud la que ha reconocido esta misma semana el ‘Síndrome del trabajador quemado’ , “resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito” y que atesora en su cuadro clínico síntomas cada vez más frecuentes y habituales en los trabajadores como son “una”, “” y una “”, fundamentalmente.

De la generación del sándwich a los abuelos convertidos en padres de sus nietos

Lo hemos oído en infinidad de ocasiones: ‘cada persona es un mundo’, y tomando esto en cuenta debemos asumir que no todo el mundo reacciona y gestiona igual el estrés, del mismo modo en que la generación sándwich no es la única que se enfrenta a este problema desde una posición especialmente vulnerable. Sobran los ejemplos de otros casos en la sociedad de grupos de personas que asumen una responsabilidad tremenda y que también genera un gran estrés: basta con pensar, en el extremo opuesto, en esos padres o madres que, –solteros o no–, ante la ausencia de conciliación, a veces no pueden cuidar ni a sus hijos ni a sus padres; o reparar en aquellos abuelos que se ven obligados a ser padres otra vez…cuidando a sus nietos; o en todas aquellas personas sin hijos que también enfrentan una marea de circunstancias día a día para poder llenar la nevera y llegar a fin de mes.