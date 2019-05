El trabajador quemado no es un cuento: la OMS ya lo reconoce, pero España se adelantó con sentencias

No solo esos. La web especializada en sentencias jurídicas también desvela un caso analizado por el TSJ Andalucía, el 1 de junio de 2017, se calificó el origen laboral del proceso patológico sufrido por una trabajadora, directora de fábrica. Ésta se veía sometida a un gran estrés laboral, con periodos recurrentes de incapacidad temporal. La empresa no acosaba a la empleada, pero sí se evidenció que este proceso venía derivado del tipo de trabajo que desarrollaba. La empleada trabajaba con "gran responsabilidad", y "quehacer exhaustivo", alargando la jornada y siendo especialmente autoexigente. También el juzgado de lo social de Sevilla, con fecha 22 de abril de 2003, consideró accidente de trabajo el infarto de miocardio sufrido por un médico afectado de síndrome de burn out. Su obsesión por el trabajo, grado de perfección y control fueron las causas del mismo.