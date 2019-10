Aplazado el juicio del asesinato de Diana Quer hasta el 11 de noviembre

El juicio sobre el asesinato de Diana Quer en el que El Chicle se enfrenta a prisión permanente revisable se retrasa hasta el 11 de noviembre. Ante la imposibilidad de constituir el jurado se ha retrasado el juicio. Estaban citadas 21 personas seleccionadas, el margen es hasta 20, pero entre ellas hay una persona de 65 años que tiene derecho a negarse a participar en el juicio. Hasta este momento esa persona no había mostrado su intención de no participar pero lo ha hecho hoy. Hay otras tres personas seleccionadas que tenían cuestiones médicas que no pusieron de manifiesto en su momento por lo que tienen motivo legal de exclusión.