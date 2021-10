Julia Otero reaparece tras sufrir cáncer y anuncia que pronto volverá a la radio: "Estoy viva y guerrera"

Junto a la foto con su nuevo aspecto, la ganadora de varios premios Ondas, escribe el siguiente mensaje: "Holaaaaaaaa! 🤗 Estoy viva y guerrera. 💪 Nuevo look. Pelo debilitado pedía ✂️ , y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca. Falta ya poco para la vuelta a #OndaCero y a @juliaenlaonda. Espero el permiso de los #BatasBlancas. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ❤️❤️ Como para no curarse!!!

Por cierto, ya no tengo “egoístas” (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado.

Nos oímos pronto! 🎤🎙Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto.

💜❤️🥰😘"