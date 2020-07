Kanye West asegura que Michael Jackson fue asesinado y Kim Kardashian señala que su marido sufre un trastorno bipolar

Kanye West está siendo protagonista en las últimas semanas de los diarios de medio mundo, pero en este caso no solo por su relación con Kim Kardashian sino por su carrera presidencial y los comentarios hechos durante los míntines.



Si hace unos días proponía dar un millón de dólares a quien tuviera un bebé, ahora asegura que Michael Jackson fue asesinado tras una disputa con un magnate de la música.



El rapero de 43 años también ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que lleva dos años intentando divorciarse de su mujer Kim Kardashian, pero poco después borró el mensaje. Para hacer más grande aún la polémica, la exitosa modelo ha afirmado que su marido sufre un trastorno bipolar diagnosticado desde hace tiempo y pide a la gente que se apiaden de él.



Según afirma The Sun, West parece referirse a la relación de la estrella del pop con el ex CEO de Sony Mottola, contra quien Michael habló antes de su muerte en 2009, llamándolo "diabólico" y "racista".



El comportamiento de Kanye en las últimas semanas ha generado preocupación en su entorno, llegando incluso a arremeter contra su suegra a la que acusa de ser una “supremacista blanca”. Anteriormente la había llamado Kris Jong-Un, una aparente referencia al líder norcoreano Kim Jong-Un.