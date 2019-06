Libertad bajo fianza para los cinco sospechosos del ataque homófobo a una pareja en Londres

Las dos mujeres, que denunciaron ante la Policía y en Facebook, han asegurado que no tienen intención de esconderse tras el ataque sufrido. "Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo. No me da miedo aparecer públicamente como 'queer'. Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho", ha declarado Chris. Su pareja, Geymonat, ha afirmado que la razón del ataque es un caso de violencia machista. "No ocurrió solo porque somos mujeres en una cita. Es porque somos mujeres", indicó.