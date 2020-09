Maltrato animal en Sevilla: graban a una mujer lanzando contra el suelo a su perro por hacerse pis en casa

Una vecina pudo captar el momento exacto en el que la mujer maltrataba a su pequeña mascota, pillándola in fraganti y advirtiéndola de que había sido grabada y que no iba a dudar en denunciarla por maltrato animal.

Según la propia autora del vídeo, esta no sería la primera vez que el animal sufre malos tratos por parte de su dueña. "¿Cómo no se va cagar si no la sacan?", se escucha en las imágenes. Tras los reproches de su vecina, la agresora no mostró ni una pizca de arrepentimiento y, además, amenazó con denunciar a la mujer que grababa si publicaba las imágenes en alguna red social, algo que no amendrentó a la autora del vídeo.