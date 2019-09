Un niño se quita la vida en Ucrania tras las continuas palizas de sus padres

La policía ha iniciado una investigación criminal contra los padres por no cumplir con sus deberes parentales. Estos, después de alquilar su apartamento, han abandonado la ciudad. Los agentes están intentando dar con su paradero. Se enfrentan hasta a cinco años de prisión si son encontrados culpables.

La directora de la escuela de Anton, Oksana Zelenska, señaló que los progenitores "no estaban interesados en él en absoluto". La psicóloga Zoya Pershyna agregó: "Anton me visitó varias veces para recibir asesoramiento. No lo vi venir".