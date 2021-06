“Por Olivia, por Anna… somos fuertes": nuevo vídeo de la familia de las niñas desaparecidas en Tenerife

La familia de Anna y Olivia , las niñas desaparecidas en Tenerife después de que su padre, Tomás Gimeno , se las llevase el pasado martes 27 de abril , hace ya 35 días, no pierde la esperanza, aferrándose al pensamiento de que volverán a casa ; de que Gimeno no les hizo nada malo y regresarán.

“ Por Olivia, por Anna… somos fuertes. No pararemos hasta que vuelvan a casa”, escriben desde la cuenta creada para dar difusión a la desaparición.

Investigan con un sonar el fondo marino

Los investigadores no descartan la hipótesis del peor escenario : que Tomás Gimeno utilizase el ancla y la cadena para lastrar esos petates , en los que podrían estar las niñas, y que después, tras regresar a puerto y marcharse de nuevo al mar, se lastrase él con un cinturón de plomo que también buscan en las profundidades del océano.

No obstante, la familia no pierde la esperanza, y se aferra a esa hipótesis de que Tomás Gimeno huyó con las niñas a otro país y no las haría daño.