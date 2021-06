La misión casi imposible del Ángeles Alvariño: en busca de pistas de las niñas desaparecidas de Tenerife

La zona en la que se cree que pueden estar las bolsas está siendo rastreado al milímetro. Pero no es fácil, la arena, el mal tiempo, el viento no ayudan en la búsqueda. De todas formas los expertos creen que si hay algo en el fondo del mar lo encontrarán. La familia cree que no van a encontrar nada porque Tomás Gimeno no pudo hacer daño a las niñas.