Paz Padilla agradece el apoyo recibido tras la muerte de su marido: "Estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida"

" Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida . Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio", comienza escribiendo la humorista en su perfil social.

Además, la gaditana también ha querido dedicar unas palabras a todos aquellos seres queridos que le han trasmitido todo su cariño en esta semana tan dura: "Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía".