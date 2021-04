La última técnica de los ladrones es colocar hilos de pegamento entre el marco de la puerta para comprobar cuánto tiempo está el inmueble vacío y si es viable entrar o no. Se trata de un método más sutil, ya que no se caen al suelo como sucede con los testigos de plástico, que son tiras transparentes que los delincuentes colocan en el canto de la puerta para encontrar viviendas vacías. A diferencia del método de las tiras de plástico, el hilo invisible es complicado de detectar y la víctima o los vecinos pueden no darse cuenta de que la vivienda está siendo vigilada para un posterior robo. Para ello, los ladrones utilizan silicona o pegamento que se coloca en una zona de escasa visibilidad entre el marco de la puerta. Si este hilo se rompe, los delincuentes ya saben que hay personas viviendo en la casa. No obstante, si el hilo está intacto indicaría que no hay nadie en el inmueble y entran a robar.