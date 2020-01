Los Reyes Magos ya están en España

Compartiendo el regazo de Melchor con un hermano algo llorón o con una sonrisa junto a Baltasar, los niños de Pontevedra no se podían creer que l os Reyes Magos ya hubiesen llegado a su ciudad.

Y, ya en España, por si hacía falta algún empujoncito, los niños no han escatimado en halagos: “Son muy simpáticos”. Aunque no han dudado en rebajar las exigencias: “Que me traigan lo que puedan”.