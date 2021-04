Rocío Carrasco, acosada a su llegada a los juzgados con pancartas con el lema "stop feminazis"

La imagen no deja de ser dantesca. Y ha ocurrido esta mañana cuando Rocío Carrasco acudía al juzgado por una demanda de su ex marido, Antonio David. Un grupo de manifestantes de asociaciones machistas la ha increpado. No solo eso. Llevaban pancartas en las que se podía leer "Stop feminazis". La han perseguido mezclándose con los medios de comunicación llegando, incluso, a poner un micrófono falso con el mismo lema. Rocío Carrasco se ha mostrado tranquila ante la demanda de su marido. Ha ironizado con que creía que la habían llamado para decirle que Antonio David "había depositado ya los 60.000 euros de una fianza que debe, pero no, era por una trama más que ya se resolverá".