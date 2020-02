Los rostros de la eutanasia en España: de Ramón Sampedro a María José Carrasco

Eran 30 años los que llevaba sufriendo la esclerosis múltiple y para ella vivir era un auténtico infierno que no podía soportar más. Así lo manifestó durante sus últimos años, y sin soluciones para ver satisfecho su deseo de decir adiós al dolor, terminó grabando en un vídeo su voluntad y su consentimiento expreso para que su marido, –quien siempre estuvo a su lado apoyándola y ofreciéndole su cariño más incondicional–, la ayudase a acabar con su vida.

María José solo tenía un temor: lo que pasase con su marido. Temía las posibles responsabilidades penales que recayesen sobre él en un país que todavía hoy no tiene una respuesta clara y concisa para casos como el suyo, que tuvo lugar en abril del pasado año 2019 y generó una enorme conmoción social , con muchas voces preguntándose por qué su acto, efectuado desde la compasión y el amor a su mujer, podía llevarle a la cárcel . De hecho, tras llamar a las autoridades y contar fielmente lo sucedido, pasó por el calabozo, y su caso, incluso, –para más polémica e incredulidad de muchos–, llegó a ser derivado a un juzgado de violencia de género , ahondando en el dolor de Ángel y en su más profunda indignación.

Ramón Sampedro, el primero en solicitar el suicidio asistido

No obstante, el caso de María José no ha sido el único de enorme repercusión en España. El pionero fue Ramón Sampedro, quien en enero de 1998, poco antes de que su cuidadora, Ramona Maneiro, le ayudase a morir facilitándole cianuro potásico, denunciaba que “obligar a una persona a vivir es un maltrato”. Un accidente en el mar le dejó tetrapléjico y pasó 30 años postrado en una cama. Fue el primero en pedir el suicidio asistido en España, dado que él, por su estado, no podía quitarse la vida sin ayuda externa.