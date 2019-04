Ángel recuerda las últimas palabras de su esposa María José: "A mí no me llegó la eutanasia, que sea por los demás"

Ángel, el hombre que ayudó a suicidarse en su casa de Aravaca a su mujer, enferma terminal de esclerosis múltiple, ha salido esta noche del Juzgado con la idea de ayudar a otras personas en su misma situación y por ello ha recordado las palabras que le dijo antes de morir: "A mí no me llegó la eutanasia, que sea por los demás".

"He declarado que todo lo hice por mi mujer y ahora me encuentro afectado y asumiendo su fallecimiento. Los funcionarios y la Policía ha empatizado conmigo, se han portado muy bien y estaban de acuerdo conmigo; me lo han dicho expresamente" ha asegurado Ángel Hernández ante los medios inmediatamente después de haber sido puesto en libertad sin medidas cautelares tras haber sido detenido por ayudar a morir a su esposa, María José, tras 30 años sufriendo esclerosis múltiple.

Todo lo que hicieron "viene de lejos", ha dicho, y asume que él "le dio el producto" que acabó con su vida aunque desconoce cuál será su proceso judicial. "Mi mujer me lo ha pedido siempre y en los últimos cuatro meses me lo pedía constantemente. Mi mujer, cuando lo decidimos, me lo comentó: 'A mí no me va a llegar la eutanasia, que sea por los demás'", ha dicho.