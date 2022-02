La Salle lleva a la Fiscalía los abusos sexuales cometidos en Premià del Mar tras la revelación de Alejandro Palomas

Fuentes de la congregación han explicado a Europa Press que como institución no han recibido "ninguna queja formal ni denuncia", y alegan que desconocían la información que ha salido en la prensa. "La institución censura, critica y condena estos hechos y quiere transmitir la voluntad de apoyar y acompañar a las víctimas y a cualquier persona que tenga alguna cosa que explicar, para así, poder reparar el dolor", han añadido.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado en un comunicado que el juzgado de Instrucción 3 de Mataró (Barcelona) tiene abiertas unas diligencias previas como consecuencia de un particular como víctima de presuntos abusos sexuales en el centro. Han manifestado que "en este momento no está minutada ninguna otra denuncia complementaria", y que el magistrado ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que informe de la prescripción o no de los hechos denunciados.