Multitudinario último adiós al pequeño Álex: la familia quiere "poner punto y final a este trágico suceso"

Martín ha anunciado que "no iba a salir más en ningún medio", ya que "queremos poner punto y final a este trágico suceso" , y "pasar el duelo sin estar pendiente de los medios, porque somos una familia como cualquier otra", y ya "todo lo dicho está dicho".

No obstante, Martín ha querido agradecer el trabajo de los medios de comunicación , si bien ha insistido que ahora "queremos vivir tranquilos", y "el que tenga que hablar hablará, pero nosotros tenemos que pasar el duelo". Finalmente, ha extendido su agradecimiento a las personas que les han acompañado tanto en el funeral como en todos estos días.

En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.