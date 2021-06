Última hora del coronavirus: cinco territorios, en riesgo bajo con menos de 50 casos de incidencia acumulada

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con encarcelar a las personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus. "No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieres vacunarte, te arrestaré", ha manifestado el mandatario en un discurso, según recoge el portal local GMA. Duterte ha hecho estas declaraciones al considerarse "exasperado" por informes de que personas que han rechazado recibir el inmunizador en Manila, mientras en el país se intenta acelerar el proceso ante el riesgo de la variante Delta.