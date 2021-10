Los vecinos de Lardero se concentran en memoria del pequeño Álex y "en apoyo a su familia"

"No estáis solos", se ha asegurado en el acto, durante el que se han seguido depositando flores, sobre todo de color blanco , en el parque infantil en el que estaba jugando el pequeño cuando el asesino, mediante engaños, le atrajo hasta su cercano domicilio, donde presuntamente le mató.

Acto seguido, ha tomado la palabra Gonzalo Martín, quien ha mostrado su "agradecimiento a todos por estar aquí con nosotros, porque por lo menos, veo que nuestra familia no está sola." " Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan triste y me gustaría guardar un minuto de silencio en memoria de mi sobrino Álex. Un agradecimiento eterno por haber venido aquí hoy", ha apuntado el tío abuelo del niño, palabras a las que ha seguido un emocionado minuto de silencio entre todos los presentes.

En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.