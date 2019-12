La joven abusada cuando era menor por el príncipe Andrés pide a los británicos que se pongan de su parte

“Pido a la gente del Reino Unido que me apoye”. "Ayúdanme a librar esta batalla. No aceptéis sin más que no pasó nada. No se trata de una sórdida historia sexual. Cuento cómo se traficó conmigo, cuento una historia de abusos y en ella está implicado alguien de vuestra realeza", pidió Virginia Giuffre, la mujer que denunció al millonario Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de ser víctima de abusos sexuales.