Cómo convertir tu PC en un Mac: conoce el concepto de Hackintosh

Cómo instalar Mac OS en un PC

Con todo, es importante tener en cuenta que no solo se trata de un proceso complicado, solo apto para personas con ciertos conocimientos en materia de informática, sino que la posibilidad de que muchas herramientas no funcionen correctamente es muy elevada. También que no es legal comprar un Hackintosh, ni tampoco venderlo, ya que se trataría de un ordenador que ejecuta un sistema operativo que no es libre y que solo debe usarse en ordenadores de la marca Apple.