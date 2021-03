Facebook ha confirmado que no acudirá al Mobile World Congress 2021 de Barcelona, debido a la situación de la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado la compañía de Mark Zuckerberg, añadiendo que la política de prevención de riesgos y protección de la salud de la empresa desaconseja acudir a ningún tipo de evento presencial hasta, al menos, pasado el próximo mes de junio.



El Mobile World Congress de Barcelona tiene previsto celebrarse, de manera presencial aunque tomando diferentes medidas sanitarias para evitar los contagios, entre los próximos días 28 de junio y 1 de julio. Así, Facebook anuncia que no acudirá, y se une a una lista cada vez más poblada, de compañías que han declinado la invitación para acudir al evento. Entre las compañías que ya han anunciado su ausencia se encuentran Ericsson, Sony o Nokia.



A pesar del anuncio, Facebook ha dejado entreabierta la opción de participar de manera virtual en la feria. Una opción que está estudiando.



El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaime Collboni, afirmaba tener confianza en que el anuncio de la primera baja en el congreso, la de Ericsson, no provocaría un efecto contagio y no se producirían muchas más. Pero lo cierto es que la noticia de que Facebook no acudirá no hace más que dejar en el aire el éxito de la feria. Además de las empresas mencionadas, Oracle tampoco estará en el Mobile, así lo ha asegurado un portavoz de la compañía en España a la publicación CincoDías.