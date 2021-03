Isabel Díaz Ayuso: "Seré expresidenta toda la vida y presidenta un tiempo, quiero estar orgullosa pensando que esto se quedó mejor"

“Del pasado no se reniega, se aprende”

Pablo Casado ha apuntado que el Partido Popular de hoy no es el de antes y aunque Ayuso coincide, también matiza que se refiere a “errores” que se han cometido: “Ha habido errores (…) Hay muchas más cosas que contemplar, dónde queremos ir, cómo queremos ir”. Además, recuperaba algo que decía Feijóo: “Del pasado no se reniega, se aprende”.

Isabel Díaz Ayuso también nos ha hablado de su trayectoria. Antes no era conocida, trabajaba “en tercera o cuarta fila” y cuando dio el salto se sintió “menospreciada”. Es más, recordaba que hicieron campañas contra su familia: “El comienzo no ha sido fácil pero no pasa nada, ahí estamos para resistir, yo he empezado mil veces de cero”.