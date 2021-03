Isabel Díaz Ayuso habla de su vida personal: "Es como la legislatura, con complicaciones"

Además, confesaba por qué no ha sido madre a pesar de tener todavía ese deseo: " Siempre he sido muy familiar, me han encantado los niños y siempre es lo que he querido pero a la vez siempre he sido muy independiente. Siempre me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Por eso llega un momento en el que me lo tengo que plantear. Yo no he conocido a una madre que se haya arrepentido de serlo así que la edad es lo de menos pero es cierto que si los tienes antes evidentemente tiene una serie de ventajas. Pero también he conocido padres mayores que han sido igualmente felices y han tenido familias maravillosas", expresaba