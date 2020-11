El motivo del distanciamiento de Amor Romeira con Isa Pantoja: "No compro a Asraf"

La colaboradora ha explicado que no le gusta la relación de su amiga con el marroquí

Asraf nunca a sido para Amor Romeria, el novio favorito de Isa Pantoja. En más de una ocasión, la colaboradora ha dejado claro que el hermano de Anuar Beno no era de su agrado.

Marta Peñate contaba a Asraf e Isa que Amor Romeira ya le había advertido sobre Samira: "Me dijo:'Te vas a quedar loca . Va a llamar a la prensa, va a llamar a no sé cuantos. Todo lo que decía Amor se iba cumplendo", contaba la canaria a sus compañeros. "Bueno, Amor tampoco es un angelito", comentaba el marroquí.

A través de sus stories, el huracán de Fuerteventura ha respondido al mister y no ha dudado en cargar contra él. Además, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha desvelado el motivo de su distanciamiento con la hija de la tonallidera.

"Para ti no soy un angelito porque no tolero como tratas a Isa. Porque como te dije cuatro cosas, llamé a su madre y le dije todo...Pensé que habías cambiado. pero veo que no".

"Sabemos porque dices que no soy un angelito, porque no te aplaudo, no te abalo, no te compro...Sé que persona eres y por eso estoy alejada de Isa, porque le eche la bronca por seguir con una persona que la trataba como tú", ha continuado diciendo .

Las peleas de Asraf e Isa Pantoja en 'La casa fuerte'

Tras escuchar lo que Kiko Rivera había dicho de su madre en la revista Lecturas', Isa se derrumbó y terminó protagonizando una fuerte discusión con Asraf. "¿Hoy estás zumbada o qué? Si estás mal con tu familia a mi no me cuentes tonterías", le decía él muy enfadado antes de abandonar la habitación. "Estoy así porque estoy agobiada, no te quiero perder", le repetía ella,

Durante una de las pruebas, Isa no espero a Asraf para participar junto a sus compañeros, lo que hizo que él se lo tomara muy mal. Entre lágrimas, él le recriminaba que no le tuviese en cuenta y ella estallaba: