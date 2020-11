El pasado de Cristini Couto, en impactantes imágenes: su infancia y su cambio radical

El desgarrador relato de Cristini

“No podía haber sido peor. Han sido muchas noches y muchos días de lágrimas por no tener ningún apoyo… Ha sido muy duro, pero he podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy. Gracias a mi fuerza y sobre todo gracias a mi fe (…) Aunque sea tan dura la batalla, si volviera atrás, me diría a mí misma que jamás desista de luchar, de ir detrás de quién eres porque lo más importante es quererte a ti mismo y enfrentar todo (…) He perdonado a todo el mundo que me hizo daño. A amigos, familia, a mi hermano y a mi madre”.