Asraf, como nunca antes le habíamos visto: su actitud es criticada por los colaboradores y Maestro Joao hace una confesión sobre él

"¿Hoy estás zumbada o qué?" , "Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías" o "Hazte la víctima, ¿estás tratando de dejarme mal o algo? ", fueron algunas de las cosas que Asraf le dijo a Isa en la discusión.

Maestro Joao desvela la amarga conversación telefónica que tuvo con Asraf

Pero el 'bombazo' llegaba cuando Maestro Joao contaba una información que dejaba a todos atónitos. El vidente decía que había tenido una conversación telefónica que había "terminado muy mal". Después de insistirle, por fin se atrevía a contarlo: "Una noche me llamó. Yo tenía buena relación con Isa. Había venido a verme antes de irse a Honduras y él me llamó una noche. Me insultó y me colgó. Me dijo que no volviese a hablar con su novia".