Cristini, extorsionada en redes sociales: "Me están pidiendo 500 euros"

Cristini Couto se convirtió el pasado domingo en la cuarta expulsada de la segunda edición de 'La casa fuerte'. La brasileña abandonó el programa en medio de una gran disputa con Samira pero su situación fuera del concurso no ha ido a mejor.

Cristini ha contado en 'Código secreto' que su vuelta a la realidad no está siendo precisamente agradable: "Todavía estoy desubicada, me está costando adaptarme y encima me ha hackeado mi cuenta de Instagram".