Las claves de la enemistad entre Oriana y Fani: de cenar juntas en Madrid a declararse la guerra en 'La casa fuerte'

Oriana y Fani se conocieron gracias a una amiga en común, Yasmina Quejigo

Hace unos meses veíamos a Oriana junto a Fani y a la que era su mejor amiga Yasmina, cenando en un restaurante y disfrutando de la noche madrileña. En uno de los vídeos de su canal 'Algo pasa con Oriana', aseguraba que aunque no eran amigas "le caía increíble" y la apoyaba en su carrera televisiva. "Es una tía bastante maja la verdad", aseguraba. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado mucho entre la extronista y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ya que en 'En la casa fuerte' se han declarado la guerra.

Al comienzo del reality, Jorge Javier Vázquez quiso saber si eran amigas, algo que ambas negaron. "Es que nunca hemos sido amigas, era como el chicle del zapato que venía pegado a la que era mi amiga", explico Oriana. "Eres una ridícula", aseguró Fani. "Y tú una infiel, yo una cornuda como tu pareja", volvió a atacar la ex de Tony spina.

Las concursantes coincidieron en que nunca han tenido nada que ver la una con la otra, excepto una amiga en común. ¿De quién se trata? De Yasmina Quejigo, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Yasmina era al alma gemela de Oriana hasta que se fue de cena con Violeta y Aless Gibaja mientras ella se encontraba en Dubái, algo que la ganadora de 'Volverías con tu ex' sintió como una traición.

¿Qué pasó entre Oriana y Yasmina?

"Yo estaba en Dubai disfrutando del lujo y de la maravillas del mundo mientras unos friquis se reunieron aquí en Madrid y me mandaron unas imágenes de los más friquis del mundo. Intentaron estropearme las vacaciones mandándome unas capturas de mi ex mejor amiga, porque ahí me di cuenta que ya no era mi mejor amiga con Violeta y Aless Gibaja", contó Oriana en uno de los vídeos de su canal de Mtmad.

"Has quedado como lo que eres, nadie va a confiar en ti. Prepárate porque tus nuevos amigos saben como eres", advertía a Yasmina. "No voy a borrar las fotos en las que salgo contigo, porque salgo pivón, no porque te quiera, para mi estas fuera del mapa".

Además la venezolana asegura que su relación con Yasmina no solo termino por eso. "Yo ya veía cositas de antes, era muy falsa, muy desleal y muy hija de p***. Íbamos a la discoteca y saludaba a la chica con la que mi exnovio me puso los cuernos como si fuera su best friend cuando no habían tenido una conversación en la vida".

De esta manera, al romper su relación con Yasmina, automáticamente, Oriana se alejó de Fani.

La ruptura entre Oriana, Violeta y Aless Gibaja

El gran motivo del enfado de Oriana con Yasmina fue su acercamiento a Violeta y Aless Gibaja. ¿Qué dinamitó la relación de Oriana con sus anteriores amigos?

"Decidí no llevarse más con Violeta porque había cosas que no me molaban e iban en contra de mis valores y mis principios. Yo y mis amigas estamos al mismo nivel, nadie está por encima de nadie. También contestaba a veces un poco feo. No me gusta la gente que vende a los demás por un minuto de televisión", confesó la exconcurasnte de 'GH VIP' en su canal. "Es una racista y tanto a mí como a su novio nos ha dicho muchas veces que nos volvamos a nuestro país", contaba también.