Gala 2 (14/06/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

La monumental bronca entre Oriana y Fani

Oriana Marzoli y Fani Carbajo han llevado su guerra al siguiente nivel. Las concursantes han protagonizado la primera gran bronca del reality en la que la tensión ha ido en aumento. Todo comenzaba tras una provocación de Oriana. En una pizarra con imágenes de distintos animales (los concursantes tenían que imitarlos, lo cual nos dejó divertidas imágenes a la par que impactantes como con la imitación de Maite Galdeano haciendo de gacela) Oriana escribía el nombre de Christofer debajo de la foto del toro.

Al verlo Fani fue como un torbellino a plantarle cara. Fuera de sí e insultándola, algunos compañeros intentaron frenarla pero no lo consiguieron. "Ella lo hace por joder a mi novio y con mi novio no. Con él no se mete nadie", decía Fani muy alterada.

Por otro lado, Yola Berrocal y Leticia Sabater desvelan la relación familiar que llevan guardando en secreto todos estos años. Yola ha dejado sin palabras Sonsoles Ónega contando un secreto familiar. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabíamos porque discutíamos, he conocido a una persona bellísima", ha comenzado explicando. "Mi padre siempre me ha contado esa anécdota y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le dije que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí. Estoy muy contenta de haberla conocido".

Publicidad