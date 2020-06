Yola desvela el tonteo que mantuvo con Cristian antes de 'La casa fuerte' y él lo niega: "Alguien se hizo pasar por mí"

Cristian Suescun ha protagonizado una gran discusión con su madre . Maite Galdeano ha asegurado que a us hijo le gusta Yola, pero él ha negado la mayor: " ¡Tú estás zumbada, si es un Gremlin! ". "Dijo que era la más guapa de las chicas, lo que pasa que no quiere quedar mal porque tiene novia", le ha asegurado la de Pamplona a Juani.

Tras ver las imágenes Yola se ha mostrado muy molesta con su compañero. "Me has decepcionado un montón llamándome Gremlin así que no me vuelvas a hablar, es una forma peyorativa de descalificarme y todo. Luego cuando te estoy haciendo el masaje me dices: '¿Así haces todo?'. Luego es muy majo y está de buen rollo pero no...".