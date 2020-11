Javier Tudela apoya a Tony Spina en su guerra con Asraf

El hijo de Makoke critica la actitud de Asraf en la última gala

Vota en la encuesta: ¿A quién apoyas, a Tony o a Asraf?

La entrada de Tony Spina como nuevo concursante de ‘La casa fuerte 2’ ha estado cargada de polémica. El italiano ha declarado la guerra a Asraf nada más aterrizar en el concurso y le ha acusado de ser un “falso”. Desde el exterior, Javier Tudela se ha sumado a la batalla y ha compartido mensajes defendiendo los primeros pasos del exnovio de su madre en este reality.

El cara a cara de Tony y Asraf en ‘LCF2’

Tony se convirtió en el nuevo concursante tras la expulsión del marido de Sonia Monroy. El extronista advirtió que se sumaba a la convivencia con varios frentes abiertos contra algunos de sus compañeros y que, en especial, guardaba un mal recuerdo de cuando vivió con Asraf en ‘Gran Hermano VIP’.

Este martes, en ‘Código secreto 3’, los concursantes han tenido la oportunidad de solucionar sus rencillas en un tenso cara a cara lleno de reproches. Tony ha sido el primero en tomar la palabra y ha explicado por qué tiene esa fijación con el novio de Isa Pantoja: "Me pareces un falso. Yo en ningún momento he traído información del exterior y simplemente he contado la experiencia que tuve contigo. Me pareces un veleta, que te mueves donde más calienta el sol, que eres un interesado y una persona súper estratega”.

Asraf se ha defendido argumentando que ha cambiado en estos dos años que han pasado desde su ‘GH VIP’ y ha asegurado que Tony le ataca porque es el blanco fácil: “Falso eres tú porque en el concurso no me dijiste nada y empezaste a atacar cuando saliste y leíste Twitter. Lo mismo que estás haciendo ahora. Yo en España no caigo bien y te aprovechas de eso. Estoy cansado de que siempre me ataquen con lo mismo. No he sido un falso aquí”.

Asraf he negado haber jugado sucio en ‘LCF’ y ha dicho que siempre ha ido de cara con todos sus compañeros: “He sido muy claro y conciso. He hablado todo a la cara y no he dicho nada por detrás. Todos sabemos a lo que vienes”, ha criticado sobre la actitud combativa de Spina.

Al final, los dos han tenido que elegir entre darse un abrazo o continuar con su conflicto y ambos se han decantado por la segunda opción. “Yo no soy un falso y no puedo abrazar a una persona que no lo siento”, reconoció Tony negándose a firmar la tregua con el míster.

El mensaje de apoyo de Javier Tudela

Desde su casa, Javier Tudela ha compartido este momento de la última gala en sus redes sociales y ha criticado que Asraf, en todo momento, mirara al suelo durante la conversación: “No me fío de la gente que no mira a los ojos”, ha criticado el hijo de Makoke sobre el lenguaje no verbal del novio de Isa Pantoja.

¡Vota! ¿A quién apoyas, Tony o Asraf?