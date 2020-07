Fani y Christofer, al borde de la ruptura tras una discusión monumental: "No me da la gana que tengas esta imagen en los realities"

Christofer amenaza con abandonar 'La casa fuerte'

Christofer y Fani han tenido una discusión como nunca antes habíamos visto. Y todo comenzaba por Oriana, con quien ahora Fani tiene una relación muy cercana a pesar de haber estado a la gresca al principio del concurso.

Fani respondió a Christofer de una forma que no le gustó nada y el participante de 'La casa fuerte' estalló contra su novia. "Me tienes hasta la p****. Cojo mis cosas y me piro. No me da la gana la imagen que estás dando fuera. Te estoy aconsejando que bastante mala la tenemos ya. Intenta cambiar de imagen. No todo en la vida es insultar y mandar a la mier**", le reprochó.

"¿Pero qué eres mi padre ahora?

Para Christofer, Fani no es la misma con las cámaras delante que sin ellas. Piensa que debería cambiar de actitud y amenazó con abandonar el programa asegurando que está muy cansado de ella.

"A mí esto ni me va ni me viene. Me está cansando todo esto. No me da la gana de que salgas así.

Eres la menos indicada para hablar cuando a veces eres lo peor, no vayas de santita muerta", le llegó a decir a Fani.

Nagore, sobre Christofer: "Lleva mucho acumulado"

Está discusión ha impactado a los colaboradores en plató. Nagore ha dado la clave: "Christofer lleva mucho acumulado. Tiene una cuenta de lo que echarte en cara y ha explotado".

Además, ha abierto un nuevo melón relacionando la situación que viven Oriana e Iván con lo que hizo Fani en 'La isla de las tentaciones': "La relación entre Oriana e Iván le recuerda a Estefanía en 'La isla de las tentaciones y le está trayendo recuerdos".

Nagore no es la única que ha opinado del conflicto de la noche. Miguel Ángel Nicolás está de acuerdo en que Christofer "ha aguantado mucho" y Violeta cree que Oriana es culpable de la situación: "Es mejor tenerla lejos"

La reconciliación de Christofer y Fani en directo

Sin embargo, el amor todo lo puede y Christofer y Fani, tras una conversación a solas, han conseguido solucionar sus problemas.

La pareja ha desvelado a Sonsoles los motivos de su discusión: "Me molesta que pierde las formas y con ello la razón. Intento limarle esa parte que tiene de ella y ahí entramos en conflicto".

A su vez, Fani agradece los consejos de Christofer pero no comparte las formas en las su novio le habla: "Hay formas y formas de decírmelo. Si me lo estás diciendo más borde o cabreado más me enciendo".

Sin embargo, todo ha terminado con un final feliz: la pareja no abandonará 'La casa fuerte' y además confirma que la boda sigue adelante: