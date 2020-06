Fani estalla contra Yola y Leticia en 'La junta': "No sois sinceras, me ponéis a parir y no me lo decís a la cara "

Fani y Christofer han dado un cero en sinceridad a Yola y Leticia. " ¿Pensáis que somos sinceras? ", ha preguntado la excomponente de las Sex Bomb. "No, porque os ponéis con Maite en corrillo, me ponéis a parir y no me lo decís a la cara", ha respondido ella. " Una cosa es escuchar a una amiga y otra compartir lo que dice ", ha defendido Yola.

"Si os consideraríais amigas de las dos le diríais que no os hablase mal de la otra parte", ha dejado claro Fani. "Una cosa es escuchar a una amiga y otra compartir lo que dice, yo siempre que he tenido que decirte algo a la cara te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo, me da igual la puntuación que me des", ha comentado Sabater.