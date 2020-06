La contundente reacción de Christofer al enterarse de que Fani ha sido acusada de ejercer la prostitución: "Me da asco"

Fani niega haber ejercido la prostitución, cosa que había sido afirmada por su tía

Christofer niega las acusaciones de ser conocedor y apoya a su pareja en la decisión de emprender acciones legales

Fani Carbajo se ha enterado en directo en la quinta gala de 'La casa fuerte' de los rumores que circulaban acerca de su pasado. Su tía aseguró en 'Sálvame' que ella y su sobrina habían ejercido la prostitución.

Fani no podía creer lo que se estaba hablando fuera de la casa. La participante ha reconocido que acompañó a su tía al chalet donde ella sí ejercía la prostitución, pero ha negado rotundamente que se haya dedicado a ello.

"A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Pero yo no trabajé allí. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los catorce años y nunca me ha faltado dinero para comer", aseguraba.

Totalmente impactada por las declaraciones de la tía a la que tanto ha querido, Fani decía estar "muy dolida" pero sacaba fuerza para arremeter contra ella: "¿Qué esperas de gente que no tiene escrúpulos ni corazón?", le preguntaba a Jorge Javier.

En estos días también se había afirmado que Christofer era conocedor de las actividades de Fani. Al igual que a ella, la organización le ponía el mismo vídeo que recopilaba toda la información que se ha dado sobre ellos.

Fani y Christofer no pararon de hablar durante todo el vídeo. Christofer se mantuvo tranquilo durante el visionado pero no pudo controlar una reacción de rabia al descubrir lo que se había dicho de él.

Christofer reacciona a los rumores sobre Fani

"Es una vergüenza. Me dan asco. No tengo otra palabra", eran las primeras palabras de Christofer reaccionando al vídeo. El novio de Fani ha denunciado que "no todo vale por dinero", decía.

El participante de 'La casa fuerte' no ha negado que mantenía una buena relación con la tía de Fani y su pareja, pero ha negado rotundamente que fuera verdad lo que han dicho.

"Si te digo la verdad no me sorprende pero no pensaba que iba a ser como la hermana de Fani, de llenarse los bolsillos de dinero diciendo cualquier cosa. Da vergüenza no, lo siguiente", explicaba.

Además añadía que tendrá una conversación con ello: "Lo que ha dicho su pareja es mentira. Y ya lo hablaremos fuera. Yo con ese señor no he tenido ninguna conversación", afirmaba tras haberle escuchado decir que le mandó la dirección donde Fani habría sido "Pretty woman".

Fani y Christofer revelan por qué participan en 'La casa fuerte'

Fani no ha podido contener las lágrimas al pensar cómo esto puede perjudicar a su hijo. Pero en todo momento ha contado con Christofer, que la abrazó mostrándole su apoyo.

"Todo lo que han dicho es mentira. Dicen que soy conocedor, más mentira todavía. Es envidia. No nos dejan en paz. No hacemos daño a nadie. Estamos aquí para ganar dinero para una casa. Por fama no, luchando para una casa. Es de vergüenza", confesaba Christofer.