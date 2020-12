Isa Pantoja dice no recordar toda la noche que pasó con Efrén y Kiko, pero Asraf lo duda

Isa Pantoja ya se ha enterado de toda la que se está formando acerca de la noche que pasó con Efrén Reyero y Kiko Jiménez. Al ver los vídeos sobre lo que se ha dicho, se le dio la oportunidad de verlos con Asraf o bien comentarle ella lo que está pasando. Ella decidió hablar a solar con su novio... pero no encontró mucha comprensión.

Jorge Javier advirtió durante el directo de la última gala de 'La casa fuerte 2' que la pareja estaba discutiendo. En 'Código secreto' hemos podido ver el contenido de esa conversación que tuvieron.

"Kiko dice que no ha pasado nada y obviamente yo también lo digo. Me bebí tres copas pero no sé por qué no sé qué pasó. Sí me acuerdo que cuidándome, o sea, genial. Además él estaba con Gloria. De hecho yo le pregunté que si estaba ella en casa y me dijo que no. Y yo cuando me encontré bien me fui a mi casa", le prometió.

"¿Por qué me has mentido?", fue lo primero que respondió Asraf. "Te estoy diciendo que lo del trío y eso es mentira", respondió Isa. Pero él le pedía explicaciones sobre por qué no le contó que antes de llegar a su casa pasó por la de Kiko Jiménez.



Asraf le hizo entonces una batería de preguntas que Isa fue respondiendo como pudo. "¿Te parece gracioso el tema?", "Y si a ti te hubiera salido algo así, ¿qué habrías hecho?", "¿Yo voy a casa de alguna chica?", "¿Qué confianza tienes para ir a ningún sitio de esos?", "¿Por qué no te fuiste con María Jesús?", "Te tendrías que haber ido con ella" o "¿Te parece esto para estar tranquila?", fueron algunas de ellas.

Isa llora por la desconfianza de Asraf

El resultado de esta conversación la vimos en la última gala cuando pillamos a Isa y Asraf teniendo parte de esa discusión. Isa acabó llorando.