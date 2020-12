Le ha vetado y espera que su madre y su hermano lo respeten: “Pavón me toma por imbécil”

Pavón: "Isa se siente más ofendida cuando alguien se mete con Asraf que cuando alguien se mete con su madre"

Como ya viene siendo habitual en el concurso, a la mayoría de los participantes no les gusta la relación de pareja que tienen Isa Pantoja y Asraf, porque creen que él es muy dominante y que le dice cosas que le pueden hacer mucho daño a su novia (como la broma sobre que fue adoptada por Isabel Pantoja y María del Monte).

Sin embargo, Isa ya se ha cansado de estos comentarios, que le ofenden “como Isa Pantoja, como mujer y como novia” de Asraf. “Estoy cansada de que me traten como una imbécil, porque siempre dicen que es que tú no me dejas hacer las cosas y no me hacen ningún favor, lo hacen por atacarme. En este reality estoy siendo más yo que en ninguno de los otros, que no hablaba”, le ha dicho a su novio, refiriéndose a su paso por ‘GH VIP’ y por ‘Supervivientes’.

La hija de la tonadillera insiste en que ella es una chica “muy tímida” y que, incluso, en este programa la hemos podido ver enfadada “gracias a sus discusiones con Asraf”. A él también le molesta que sus compañeros, y en especial Pavón, tengan esa imagen de él y, por eso, Isa le ha hecho una petición a su familia:

“Yo no quiero que Antonio Pavón entre a Cantora por sus continuos ataques público contra mí. Dice que es amigo de mi hermano pero no lo son, casi no se conocen. Pavón ni siquiera ha ido a la casa de Sevilla donde Kiko lleva viviendo años, es mentira que se lleven bien. Yo no quiero que entre en Cantora y espero que me lo respeten”.

Pavón, a Isa: "Estás sometida y cegada por Asraf"

El propio Pavón ha visto el vídeo en el que Isa hacía esta petición y le ha contestado en directo: "Yo unca le he faltado el respeto a Isa. Lo que pasa es que ella se ofende más cuando alguien se mete con Asraf, que cuando alguien se mete con su madre. Está sometida y cegada por Asraf y, si no me he acercado más a ella es porque Asraf no me deja".