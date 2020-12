Isa Pantoja cuenta cómo ha sido su vuelta a la realidad: "Me gustaría saber quién tiene el teléfono de mi madre o cómo puedo hablar con ella"

Sin embargo, tal parece que Isa solo ha podido hablar con Kiko Rivera. "El martes vas a dar una exclusiva acerca de todo lo que se ha venido cociendo fuera del concurso. Hoy únicamente, pues ya nos has contado mucha cosa dentro, podemos adelantar. ¿Has hablado con tu hermano? ", preguntaba Jorge Javier a Isa en el plató. "Sí" , respondía ella.

Pero la siguiente pregunta dejaba entrever que no ha sucedido lo mismo con Isabel Pantoja. " ¿Has intentado ponerte en contacto con tu madre? ", decía Jorge. "Sí. Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella ", contestaba Isa dejando a todos los presentes boquiabiertos.

Además, Isa Pantoja revelaba que no pasará las Navidades con ella: "Mi madre no va a celebrar Navidad, no creo que lo vaya a hacer. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado, anunciaba.