Isa Pantoja reacciona a las confesiones de Kiko Rivera: "No entiendo a mi hermano, nunca me posicionaré contra mi madre"

La concursante responde a todas las declaraciones de su hermano y

Isa se pronuncia sobre el acercamiento de Kiko con la familia Rivera

Isa revela que Agustín Pantoja quería demandarla, según le contó su madre

Isa Pantoja sabía que fuera de 'La casa fuerte' se estaba liando pero jamás imaginó que Kiko Rivera arremetiese contra Isabel Pantoja de la manera en que lo hizo en el especial 'Cantora: la herencia envenenada'. Esta vez ha sido Isa la que ha hablado para dar su opinión sobre la guerra familiar.

Jorge Javier Vázquez comenzó hablando con Isa preparándola para todo lo que iba a ver. El presentador le comunicó que las confesiones de Kiko Rivera fueron "demoledoras" y que había hablado de todo. "La entrevista que dio en la entrevista 'Lecturas' fue solo como un avance de lo que sucedió el viernes en el programa"

"De las cosas que contó, cómo describió a tu madre, de cómo habló de la relación con ella, de cómo habló de personas que viven en Cantora y que no son tu madre, de los adjetivos que uso contra tu madre... Quiero ver contigo algunas cosas. Isabel, solo quiero decirte que por la parte que te toca puedes estar tranquila porque no apareciste en la conversación", le transmitía Jorge.

Tras esto, lo primero que Isa vio fue cómo su hermano descubría que había encontrado las pertenencias de Paquirri en Cantora.

Isa Pantoja: "Entiendo a mi hermano pero no comparto que lo haga en un plató"

Isa vio las imágenes con la boca abierta. La concursante comprendía rápidamente las consecuencias que podrían traer la confesión de tal magnitud de su hermano y así lo expresaba: "Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre. Cualquier adjetivo pero eso no me lo esperaba para nada. Porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir quiere hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte".

Isa no lograba entender cómo su hermano ha llegado a este punto. Confesaba que había estado el día dos de agosto en Cantora (el día del cumpleaños de Isabel Pantoja cuando Kiko entró en la habitación de Paquirri) y que había notado al DJ un tanto alicaído, pero pensaba que era por otro motivo.

Pero, sobre todo, Isa no entiende que lo haya hecho público: "Te digo la verdad, aunque sea así no le encuentro explicación para que lo tenga que decir. No es el sitio. Entiendo a mi hermano pero la manera de hacerlo en un plató, eso no lo comparto".

"Acusa a mi madre de una serie de cosas y aunque tenga razón, que no digo que no la lleve, no veo que sea ni el momento ni el mejor método para hacer esto. No lo comparto y no lo comprendo", añadía.

De lo siguiente que se enteró Isa fue del tema de las hipotecas de Cantora. En ese sentido, Isa prefiere mantenerse al margen porque considera que no es de su incumbencia, pero sí cree que "Cantora es vuelta al pasado", tal y como afirmaba en directo. "Siempre está presente. E igual es hora de tomar una decisión y hacer las cosas bien. Es una cosa que sabe ellos. Mi madre tiene errores, era lo que decía que ella no era una madre al uso. Pero no creo que haya hecho nada para perjudicarlo".

Mucho más seria se ponía, eso sí, al escuchar a Kiko decir que su madre piensa en el dinero antes que en sus hijos. La concursante aseguraba que no era su caso: "Mi madre ha estado enfadada conmigo meses y nunca ha hecho un reportaje ni se ha lucrado de eso. No creo que lo haga y si lo hace me decepcionaría".

Isa: "Mi madre me dijo que el tito Agustín me iba a demandar si seguía hablando"

Desde hace años es sabido que Isa Pantoja no guarda relación con Agustín Pantoja. En su día reveló públicamente que no se llevaban bien porque ella sentía que su tío le había tratado de diferente forma en comparación con Kiko Rivera. Esta vez fue el DJ quien habló de Agustín diciendo que tenía que "aceptarse".

A Isa le extrañó que su hermano hablase así de él porque asegura que jamás lo ha hecho así en privado. Pero también reconocía que es un tema que 'le toca' y del que no puede contenerse a la hora de responder. Por eso, acabó revelando que su madre le advirtió que dejase de hablar de Agustín porque iba a demandarla.

"Me sorprende mucho que mi hermano hable de mi tío Agustín pero llegado a este punto, veo que está harto. Y lo que no habrá contado. Siempre me decía mi madre que si hablaba de tito Agustín me iba a demandar. También una vez Anabel me dijo que en esta guerra de mi madre y mía no se metían a terceras personas y que por eso se posicionó con mi madre (...) Yo lo único que he dicho de mi tío es que no tengo relación porque todo el mundo lo sabe y es absurdo negarlo. No me llevo bien con él", decía la concursante.

Isa, sobre el acercamiento de Kiko con los Rivera: "Quien ha estado siempre es mi madre"

Por otra parte, Isa se ha mostrado muy recelosa del acercamiento de Kiko con la familia Rivera. "Yo no sé de esa historia pero quien ha estado al lado de mi hermano durante años es mi madre. Me han estado dando con el tema de mi abuela y la misma situación tenía mi hermano pero la de él parecía comprensible. Mi hermano cuando tuvo una edad, mi madre le contó y mi hermano decidió por sí solo hacer lo que hizo. No puedo ser objetiva", explicaba.

Para ella, todo se deriva del enfado que tiene Kiko con su madre. Un enfado que decía que podía haberse resuelto si ambas partes hubieran querido.

Isa Pantoja relataba, además, la única vez que ha estado dentro de la habitación de Paquirri. Fue cuando tenía cinco años y se coló en la estancia. Después dijo que había visto al torero. "No he vuelto a entrar en ese cuarto porque mi madre no dejaba que nadie entrase", afirmaba.

En lo que sí Isa dio la razón a Kiko Rivera fue en los desplantes que su hermano habría sufrido en Cantora a la hora de presentar sus proyectos profesionales.

Isa se viene abajo: "No voy a ir en contra de mi madre porque todo lo que tengo es gracias a ella"

Después de su charla con Jorge Javier tocando todos los titulares de la entrevista de Kiko, Isa Pantoja se derrumbaba y no podía contener las lágrimas.

"Necesito desahogarme y no se qué decir. Les quiero mucho a los dos y llevo años diciendo que mi madre no sale, está rodeado de palmeros, hay una persona haciéndole mal... Y ahora que veo a mi hermano que está diciendo eso, en vez de sentirme mejor me siento peor. Me siento como una mierda. Me siento en deuda con ella porque me sale decir todo y ahora estoy bien con ella", explicaba emocionada.

Isa Pantoja explicaba que piensa que Isabel hace demasiado caso a Agustín. Y que lo hace "por no quedarse sola". "Yo muchas veces justificaba a mi madre diciendo que es mi tío el que está encima de ella, pero realmente en el fondo es ella la que toma las decisiones. Pero creo que está tan mal. La veo realmente que no se quiere quedar sola y hace caso a quien hace caso. Creo que mi hermano debería hablar con ella. Intento echar la culpa a otras personas pero porque siempre lo he pensado", argumentaba.

Pero sus mismas palabras le hacían sentir "egoísta" por volver a sacar el tema de su tío. Sin embargo, para ella es clave que su madre se libre de "palmeros".