Asraf pide perdón a Isa por su comportamiento: "He sido un egoísta y he querido pensar en mí"

La pareja ha sido la última expulsada de 'La casa fuerte 2'

Isa y Asraf han sido los últimos expulsados de 'La casa fuerte 2' quedándose a las puertas de la semifinal del concurso. En esta gala del reality, la pareja ganó a Tom y Sandra en el juego de los acampados por lo que tenían una opción de volver a ser residentes y de conseguir la inmunidad en las nominaciones.

Para ello debían escoger a una pareja de residentes para jugársela contra ellos en el asalto. Lejos de escoger a Pavón y Samira, con quienes más problemas han tenido, eligieron a Marta y Albert, que se lo tomaron fatal y acabaron discutiendo con ellos. Finalmente, la audiencia decidía que Isa y Asraf no continuasen más en el concurso:

La pareja llegaba al plató agradecida por la experiencia aunque han reconocido que ha sido más dura de lo que esperaban.

"Nos hemos sentido el blanco fácil. Mucha presión, mucha gente en contra... ha sido muy difícil", contaba Asraf a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador pidió a la pareja que hiciesen balance del concurso. "Había momentos que se agradecía estar ahí porque todo el mundo. Han sido momentos difíciles y complicados porque muchas veces no me han atacado a mí sino Asraf y también me he sentido atacada", añadía Isa.

De todo, aseguraban que lo que más les ha molestado han sido los comentarios acerca de su relación. Para Isa, han luchado mucho por ella poniéndose incluso en contra de su familia "tanto en lo privado como en público". Por eso confesaba que muchas veces se ha arrepentido de entrar en el concurso.

Isa y Asraf se enfrentan a las opiniones sobre su relación

En el plató, algunos de los colaboradores han recibido a Isa y Asraf dándoles su opinión sobre todo lo que han visto de ellos.

"Me parece que has hecho un buen concurso. A Asraf le tengo mucho cariño pero a mí no me ha gustado mucho cómo has tratado a Isa, las has tratado con una serie de superioridad justificando que lo hacías así porque que su familia se ha metido contigo", comentaba Belén Ro.

"Creo que este reality a Isa le ha beneficiado muchísimo, ella ha salido sobrevalorada y querida por todos. Toda la gente le apoya y estoy convencido. A ti, Asraf, se te ha visto un lado tuyo que tal vez no sea tu mejor versión. A veces has sido muy poco generoso con ella", decía Rafa Mora enumerando algunos ejemplos en los que consideraba que Asraf no se había portado bien con Isa.