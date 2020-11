Isa Pantoja responde con un dardo al conflicto de su madre y su hermano: "Estuve en una posición parecida, ellos no dieron la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie"

Isa Pantoja escucha en directo las arrolladores declaraciones de Kiko Rivera contra su madre: "A mí me han acribillado y no he dicho ni una cuarta parte"

Isa Pantoja sabía que había una guerra entre su madre y su hermano cuando empezó su participación en ‘La casa fuerte’, Jorge Javier Vázquez le había dado algunas pinceladas y ella sufrió un ataque de ansiedad… pero no sabía qué se han dicho.

Ahora, la concursante lo ha visto en directo. Isa parecía atónita viendo las declaraciones de su hermano anunciando que revisará la herencia de su padre para ver si su madre cumplió con la última voluntad de Paquirri pero cuando más impresionada se mostraba era escuchando a su hermano decir que su ha vendido su vida y que es la “viuda de España”.

Con gesto de incredulidad, Isa le decía al presentador: “Lo que me contaste era nada comparado con lo que he visto". Y es que no se lo esperaba: “Lo de la viuda de España… Jamás la hemos llamado así, le duele y lo sigue recordando”.

Isa recordaba que cuando era ella la que tenía una guerra con su madre no dijo “ni una cuarta parte” de lo que ha dicho su hermano y la reacción de los demás fue distinta: “A mí se me ha criticado mucho y me han acribillado”.

Ahora ha tomado la decisión de no posicionarse ni con su hermano ni con su madre: “Quiero que se arregle pero lo que más coraje me da es que hay gente que no se lleva bien con mi madre y aprovecha para herirla, lo que más me molesta es que se dé pie a estas personas”.

Isa Pantoja no dará la cara por nadie

Pero para Isa, hablar de herencias y de dinero es desafortunado y no duda en darle la razón a su madre en este aspecto. Además, ha visto las palabras de la cantante en su comunicado y nos confesaba: "No me esperaba menos de mi madre, sabía que algo iba a hacer es su manera de pararlo".

Eso sí, Isa no ha querido dar la cara por nadie porque ella ya ha vivido la misma situación: "He estado en una posición parecida, ellos no han dado la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie".

El momento de tensión de Jorge Javier Vázquez y Asraf

A su lado, Asraf estaba en shock, se colocaba muy cerca de su novia y le decía algo al oído, ante lo que Isa interrumpía sus palabras para decirle que estaba bien. Asraf insistía y Jorge Javier tenía que intervenir: “Déjame hablar con Isa, que sabe manejar la situación”.