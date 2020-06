Iván amenaza con abandonar después de acusar a Maite de escupirle en directo: "Enseña la saliva, mentiroso"

"Yo quiero comunicar una cosa a la dirección del programa. Mis compañeros también están de acuerdo conmigo. Maite no se sabe controlar en las pausas publicitarias. Insulta, me ha llamado hijo de p***, cerdo e intenta sacarme de quicio para que le suelta algún comentario. Ahora incluso me ha llegado a escupir ", soltaba muy enfadado.

Iván no solo se mantuvo sino que amenazó con abandonar: "Si el programa no toma medidas, yo me piro. Aquí o pasa un test psicológico o hay personas que no pueden estar. Lo que quiere es sacarme de quicio. Lleva así una semana. Se lleva en todas las galas insultando", decía.