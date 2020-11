La madre biológica de Isa Pantoja responde a su hija: "No quiero dinero, solo verla y darle un abrazo antes de morir"

"He perdido la esperanza de conocerla"

Isa Pantoja ha hablado de su madre biológica, Roxana Luque, en 'La casa fuerte', sorprendiendo a todos sus compañeros por la naturalidad con la que abordaba el tema.

Este miércoles, la revista 'Lecturas' ha publicado en exclusiva la reacción de Roxana Luque, su madre biológica, desde Perú. Tras enterarse de que su hija había hablado de ella en el programa en el que actualmente participa, ha contado cómo se siente: "¡No pensé que fuera a hablar de mí!".

Isa Pantoja les contó a sus compañeros de 'La Casa Fuerte 2' cómo se sintió al saber que tenía una madre biológica: "Mi madre estaba en la cárcel, y una mañana me llama mi repre y me dice: “Oye que mañana sale”. Así, aparecer de la nada, a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar”.

Ahora, Roxana se ha dirigido a su hija: "No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así".