Isa Pantoja se estrena robando, pero se arrepiente: “He devuelto una cuchara, que me ha dado pena”

Todos habían robado sus cosillas, pero Isa Pantoja no se acababa de estrenar en el juego . Hasta ahora. El hambre apremia, los Residentes no tienen casi para comer y esta situación la ha llevado a animarse, con el resto de sus compañeros, a participar en el robo.

Dos tomates y un litro de leche ha sido su botín, del que estaba orgullosísimo su chico, Asraf, que se la comía a besos por tal hazaña. Eso sí, Isa ha confesado que no había llevado a la casa todo lo que había cogido: “He devuelto una cuchara, que me ha dado pena”.