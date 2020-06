Maite y Cristian se confunden al hacer cuentas y no consiguen la inmunidad en las votaciones de 'La junta'

Para elegir la segunda pareja inmune , tras la victoria de Ferre y Cristina el la prueba de la tabla de surf , los residentes han tenido que calificar a sus compañeros del 0 al 3 en limpieza, sinceridad, simpatía y educación. La sorpresa ha llegado cuando Cristian y Maite han valorado con un 0 la educación de Juani y María Jesús. " Es pura estrategia , es que si no no nos salen las cuentas", ha explicado Cristian. "Lo siento".

" Lo siento no, hay que votar con sinceridad ", se ha quejado la madre de la miss. Cuando ha llegado la hora de votar según la simpatía, la escena se ha repetido. "Como yo soy la más simpática de la casa les doy un 1", se ha reído Maite. " Un 1 me parece justo, que no nos cuentan chistes todos los días ", ha tratado de justificarse Cristian.

"A mí me da igual que me den los puntos, yo los acepto, pero es que esto es traición a cara perro. Hoy mismo le he regalado a Maite unas sandalias nuevas a estrenar. Puedes traicionar un poco más disimulado, pero no a cara perro", se ha vuelto a reprocharles Juani. Sin embargo, de poco ha servido la estrategia a la pareja de navarros, ya que se han confundido al llevar las cuentas y las inmunes han sido María Jesús Ruiz y su madre.