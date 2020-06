Rafa Mora arremete contra Oriana y su madre: "Barriobajeras tú y tu hija"

Oriana acusó a Macarena de ser de "barrio bajo" por no hacer la cama

Las tareas de la casa están siendo un foco de conflicto en la convivencia. Son los asaltantes los que tienen encargarse de ellas, pero piden un poco de respeto por parte de los residentes, que a menudo no se lo ponen fácil.

Pero las tensiones también van surgido dentro de equipo de los asaltantes. Para Oriana, Macarena es muy desordenada y eso la pone de los nervios. Más aún que no haga la cama. "No es poco higiénica, es desordenada. Eso me parece de barrio bajo", soltaba a su compañera.

Por su parte, Macarena cree que Oriana está mandando más de la cuenta. "La estoy evitando porque no me gustan los conflictos. Aquí me siento un poco asustada. Me sentó mal que me dijese que era de poco educación. Ella quiere que la haga justo nada más levantarme. Yo en casa cuando me levanto tengo otras preocupaciones: estudio, voy a trabajar y cuando vuelvo la hago", explicaba Macarena sobre el asunto de la cama deshecha. Al final, Macarena optaba por intentar recoger más sus cosas.

Rafa arremete contra Oriana y su madre

Mucho más contundente fue Rafa Mora. El novio de Macarena estaba presente en el plató y se rió ante las palabras de Oriana: "Me gustaría aclarar que Macarena es una chica muy aseada. Es cierto que es algo desordenada. Me ha dado rabia que la persona más maleducada y choni de la casa llame barriobajera a Macarena", decía.

"No eres quién para hablar de educación", respondía rápidamente Cristina, la madre de Oriana. "No, eres tú la que no puede hablar de valores ni educación ni nada. Tú valores no le has inculcado a nadie. Barriobajera tú y tu hija", sentenciaba Rafa.

