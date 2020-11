Las confesiones de Asraf, las lágrimas de Sandra Pica, parecidos razonables y otros divertidos memes de 'LCF'

Asraf se enfrentó en 'La casa fuerte' al 'Espejo del alma'. El marroquí abrió su corazón como nunca y terminó arremetiendo contra Isabel Pantoja: "Isabel Pantoja me pidió perdón en Cantora y yo lo acepté, pero un día en mi programa vi a una Isabel Pantoja diferente… me dijo ni en tus sueños estás donde estás ahora y ni en sueños estarías con mi hija o ni en sueños te has visto en esta familia… Que familia quiero yo, si la madre no se habla con la hija ni con el hijo… Es verdad que tengo mucho rencor", confesó entre lágrimas el mister.